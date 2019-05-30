У білосніжних вбраннях: щасливі Настя Каменських і Потап показали фото з медового місяця

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Настя Каменських і Потап, які одружилися 23 травня і зіграли пишне весілля у столиці України, насолоджуються медовим місяцем у Туреччині, звідки показують шанувальникам зворушливі та романтичні кадри.

Нове фото з відпочинку Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На новому знімку закохане українське подружжя позує у білосніжному одязі з келихами коктейлів та щиро усміхаються.

У голові й серці тільки радість і щастя і кохання, намагаюся працювати, але зовсім не виходить – не хочу, живу, сміюся, кохаю,
– чуттєво підписав світлину репер Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

 

Що відомо про стосунки Потапа та Насті Каменських?Про особисте життя нового подружжя відомо мало. Діяльність дуету Потапа і Насті Каменських тривала з 2006 по 2017 рік. В той час Потап перебував в офіційному шлюбі з українською продюсеркою Іриною Горовою (1999-2014) та мав від неї сина Андрія, якому наразі 10 років. Щодо Насті Каменських, то зірка намагалась завжди приховувати свої стосунки, однак останніми роками почала натякати на роман з коханим чоловіком, якого не хотіла показувати громадськості. Вона неодноразово публікувала у соцмережах фотографії з обручкою, появу якої не коментувала. 

23 травня закохані одружились. В день весілля виконавці опублікували відеоролик "Константа", у якому вони публічно заявили про свої почуття та зізнались, що святкуватимуть весілля.

Щодо екс-дружини Потапа, то незважаючи на розлучення з чоловіком, вона далі веде з ним професійні стосунки – разом з ним вона створила продюсерський центр Mozgi Entertainment, а також займається спільним вихованням сина.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Потап Потап і Настя Настя Каменських Музика Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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