У білосніжній сукні та на підборах: Меланія Трамп приголомшила своїм образом

Першу леді США вже давно називають іконою стилю, адже вона завжди вражає громадськість витонченими та ефектними вбраннями. Навіть не на офіційних заходах Меланія Трамп привертає увагу всіх оточуючих своїм бездоганним стилем. Винятком не стала й буденна поїздка до Нью-Джерсі.

Попри чималу зайнятість президентське подружжя знаходить час і для відпочинку. Днями Дональд і Меланія Трамп влаштували чимале святкування Дня Незалежності США, після чого вирушили у кількаденну поїздку до штату Нью-Джерсі.

Читайте також: У чарівній сукні з поясом: Меланія Трамп взяла участь у пікніку конгресу

Відомо, що знаменита пара відпочивала на курорті в Бедмінстері. На території відпочинкового закладу є велике поле для гольфу, тому, ймовірно, Дональд Трамп не відмовився від гри. До Нью-Джерсі подружжя вирушило на приватному літаку, а перша леді обрала для поїздки неформальний стиль. Так, Меланія крокувала поряд з президентом у стильних приталених штанах, кросівках та сорочці. Яскравим акцентом у її образі стала сумка, прикрашена коричневими шкіряними вставками.



Меланія Трамп перед поїздкою в Нью-Джерсі / Getty Images

До Вашингтона Дональд та Меланія повернулись перед початком робочого тижня, приголомшивши представників ЗМІ ефектним вбранням. Меланія Трамп засвітила білосніжну сукню від бренду Ralph Lauren, вартість якої оцінюють в кілька тисяч доларів. Плаття мало однотонний ремінець, який ледь виднівся на вбранні. Перша леді доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та взуттям на підборах. Виглядала Меланія Трамп розкішно, що відзначили всі світові ЗМІ.



Меланія Трамп засвітила білосніжну брендову сукню / Getty Images