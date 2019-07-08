У білосніжній сукні та на підборах: Меланія Трамп приголомшила своїм образом

16 Читать новость на русском
Новий образ Меланії Трамп
Новий образ Меланії Трамп / www.gettyimages.com

Першу леді США вже давно називають іконою стилю, адже вона завжди вражає громадськість витонченими та ефектними вбраннями. Навіть не на офіційних заходах Меланія Трамп привертає увагу всіх оточуючих своїм бездоганним стилем. Винятком не стала й буденна поїздка до Нью-Джерсі.

Попри чималу зайнятість президентське подружжя знаходить час і для відпочинку. Днями Дональд і Меланія Трамп влаштували чимале святкування Дня Незалежності США, після чого вирушили у кількаденну поїздку до штату Нью-Джерсі. 

Читайте також: У чарівній сукні з поясом: Меланія Трамп взяла участь у пікніку конгресу

Відомо, що знаменита пара відпочивала на курорті в Бедмінстері. На території відпочинкового закладу є велике поле для гольфу, тому, ймовірно, Дональд Трамп не відмовився від гри. До Нью-Джерсі подружжя вирушило на приватному літаку, а перша леді обрала для поїздки неформальний стиль. Так, Меланія крокувала поряд з президентом у стильних приталених штанах, кросівках та сорочці. Яскравим акцентом у її образі стала сумка, прикрашена коричневими шкіряними вставками. 

Меланія Трамп перед поїздкою в Нью-Джерсі
Меланія Трамп перед поїздкою в Нью-Джерсі / Getty Images

До Вашингтона Дональд та Меланія повернулись перед початком робочого тижня, приголомшивши представників ЗМІ ефектним вбранням. Меланія Трамп засвітила білосніжну сукню від бренду Ralph Lauren, вартість якої оцінюють в кілька тисяч доларів. Плаття мало однотонний ремінець, який ледь виднівся на вбранні. Перша леді доповнила свій образ сонцезахисними окулярами та взуттям на підборах. Виглядала Меланія Трамп розкішно, що відзначили всі світові ЗМІ.

Меланія Трамп засвітила білосніжну брендову сукню
Меланія Трамп засвітила білосніжну брендову сукню / Getty Images

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
6900
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"
сьогодні 13:00 "Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"
Юлія Ліпенцева 220
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
сьогодні 12:08 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
1021
Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
7 липня 14:29 Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
3411
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
6 липня 10:39 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
29250
Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
6 липня 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
Наталія Печерська 1980
Новини
Більше новин
Залиште відгук