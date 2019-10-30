У білосніжній сукні з льону: Анджеліна Джолі вийшла на шопінг з дітьми – фото

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки зі своїми дітьми – дочками Захарою, Вів'єн і сином Ноксом, у вівторок, 29 жовтня.

Як повідомляє видання Daily Mail, Анджеліна Джолі наразі перебуває на іспанському острові Фуертевентура, де знімається у дебютній стрічці The Eternals від Marvel.

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Голлівудська знаменитість ніби світилися від щастя під час шопінгу з 14-річною Захарою та близнюками – 11-річними Ноксом та Вів'єн, 11. Зіркове сімейство потрапила в камери папараці, коли підійшли ознайомитися зі знижками до одного з магазинів.

Для денної прогулянки Анджеліна одягнула легке біле плаття, яке поєднала зі зручними босоніжками. Актриса зробила мінімум макіяжу та захистила очі від іспанського сонячного світла великими сонцезахисними окулярами.

анджеліна джолі
Анджеліна Джолі з дітьми на Фуертевентурі / Колаж LifeStyle 24 / Фото: MEGA, Daily Mail

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Анджеліна Джолі
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