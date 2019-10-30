У білосніжній сукні з льону: Анджеліна Джолі вийшла на шопінг з дітьми – фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки зі своїми дітьми – дочками Захарою, Вів'єн і сином Ноксом, у вівторок, 29 жовтня.

Як повідомляє видання Daily Mail, Анджеліна Джолі наразі перебуває на іспанському острові Фуертевентура, де знімається у дебютній стрічці The Eternals від Marvel.

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Голлівудська знаменитість ніби світилися від щастя під час шопінгу з 14-річною Захарою та близнюками – 11-річними Ноксом та Вів'єн, 11. Зіркове сімейство потрапила в камери папараці, коли підійшли ознайомитися зі знижками до одного з магазинів.

Для денної прогулянки Анджеліна одягнула легке біле плаття, яке поєднала зі зручними босоніжками. Актриса зробила мінімум макіяжу та захистила очі від іспанського сонячного світла великими сонцезахисними окулярами.



Анджеліна Джолі з дітьми на Фуертевентурі / Колаж LifeStyle 24 / Фото: MEGA, Daily Mail