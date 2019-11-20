У білосніжній сукні з паєтками: Тіна Кароль відвідала фешн-подію в Києві

Українська співачка Тіна Кароль полюбляє приміряти елегантні вечірні сукні. Цього разу вона зуміла підкорити учасників церемонії Best Fashion Awards 2019 ефектним виходом.

Як відомо, церемонія нагородження відбулась 19 листопада у приміщенні Fairmont Grand Hotel Kyiv. І хоч на престижні відзнаки Best Fashion Awards 2019 претендували вітчизняні дизайнери, захід відвідали їхні зіркові прихильниці. Зокрема, на події можна було побачити Джамалу, Юлію Саніну із гурту The HARDKISS, Машу Єфросиніну, Катерину Осадчу та Юрія Горбунова. Особливу увагу привернула поп-діва Тіна Кароль.

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Для урочистої події вона обрала розкішну вечірню сукню, прикрашену паєтками. Вбрання підкреслювало струнку фігуру Тіни Кароль та мало досить пікантне декольте. Артистка залюбки влаштувала фотосесію, результати якої поширили на фан-сторінці співачки.

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Цікаво, що на Best Fashion Awards 2019 Тіна Кароль прийшла у супроводі свого піар-менеджера Павла Орлова. Артистка залюбки позувала із підопічним, нагадуючи героїв фільму "Містер та місіс Сміт".