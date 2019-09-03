У білосніжній сукні з поясом: Анджеліна Джолі на прогулянці з дітьми у Західному Голлівуді

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відправила на навчання одного зі своїх синів – 18-річного Меддокса в південнокорейський університет Енсе. Згодом зірка вирішила відсвяткувати День праці у США у перший понеділок вересня у компанії своїх інших трьох дітей – із 15-річним сином Паксом, 14-річною дочкою з Ефіопії Захарою і 13-річною Шайло, яка є первістком актриси і її ексчоловіка Бреда Пітта.

Для прогулянки та ланчу в Західному Голлівуді Анджеліна Джолі приміряла стильну сукню-міді молочного кольору з коричневим широким поясом, який зробив акцент на талії акторки. Такий дизайн вбрання продає бренд сестер Олсен The ​​Row вартістю 6200 доларів.

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Син Пакс і дочка Шайло, яка постійно одягає чоловічий одяг та планує зміну статі, з'явилися на публіці у комфортних спортивних образах. Натомість Захара вирішила вийти в сукні від Loro Piana за 3680 доларів, яку Анджеліна Джолі раніше приміряла в Парижі.

Джолі доповнила "аутфіт" світло-сірими мюлямі Salvatore Ferragamo і зручною коричневою сумкою.