У бірюзовій шубі: Селін Діон приголомшила яскравим образом у Нью-Йорку

51-річна співачка Селін Діон, яка 14 листопада презентувала новий відеокліп на пісню Courage, потрапила в об'єктиви папараці у бірюзовому total look.

Для виходу у Нью-Йорку Селін Діон одягнула мініспідницю, поясну сумку, шкіряні чоботи, колготи і шубку. Всі елементи "аутфіту" співачка одягнула у яскравому блакитному відтінку. Єдиним нейтральним акцентом в образі була біла футболка і темні сонцезахисні окуляри.

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Селін Діон / Getty Images



​Селін Діон / Getty Images



​Селін Діон / Getty Images

Пісня Courage, що з'явилася 14 листопада на ютубі співачки, ввійшла до нового 12-го альбому Діон, який вона присвятила мужності. У чорно-білому кліпі Селін співає у чорному латексному платті.

"Я думаю, що пройшла через багато. І життя дало мені можливість, щоб знайти внутрішню силу, знайти мужність і продовжувати йти. А потім з'явилася пісня, яка називається Courage. Потім не було довгих роздумів, як назвати альбом", – зазначає артистка.

Селін Діон – Courage: дивіться відеокліп