У бірюзовому сарі: з'явилися перші фото після весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса

Новоспечене подружжя – відома модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра і американський співак, молодший від неї на 10 років, Нік Джонас – зіграло яскраве весілля з поєднанням традицій християнської та індійської культури. Перший вихід закоханих після святкування став не менш цікавим.

Тепер офіційно: Пріянка Чопра і Нік Джонас стали дружиною та чоловіком. Насичене святкування весілля вони точно запам'ятають на усе життя. У понеділок, 3 грудня, папараці зловили подружжя, яке їхало в аеропорт Джодхпур.

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Пріянка одягнула розкішне бірюзове вбрання – традиційне індійське сарі із золотим візерунком. Руки акторки прикрашали малюнки з хни, які вона зробила напередодні весілля – церемонії мехенді. Нік Джонас обрав звичайний одяг, а саме жакет та брюки кольору хакі.