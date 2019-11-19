У блакитній сорочці і спідниці: Іванка Трамп продемонструвала романтичний образ

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Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

38-річна дочка Дональда Трампа Іванка, яка також займає посаду радника президента США, завітала на конференцію Агентства США з міжнародного розвитку у Вашингтоні 19 листопада.

На своїй сторінці в інстаграмі Іванка Трамп опублікувала знімки із заходу.

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"На гендерній конференції USAID сьогодні було оголошено 8 програм... на загальну суму 11 мільйонів доларів коштом фонду W-GDP та приватного сектора. Ці інвестиції сприятимуть інноваціям, зростанню, працевлаштуванню та правовим реформам для жінок у всьому світі", – підписала дочка Дональда Трампа у підписі.

Відомо, що W-GDP ("Ініціатива жіночого глобального розвитку та процвітання") була заснована її батьком президентом Дональдом Трампом у лютому і вона спрямована на сприяння просуванню економічних можливостей для 50 мільйонів жінок у світі до 2025 року.

Для публічного виходу стилісти Іванки Трамп підготували їй ніжний образ. Радник президента була одягнена у комплект, який складався з блакитної шовкової сорочки та спідниці довжини міді.

Іванка Трамп
Іванка Трамп на конференції USAID / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп на конференції USAID / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп на конференції USAID / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп на конференції USAID / Instagram / @ivankatrump

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
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