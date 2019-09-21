У блакитній сукні Scanlan Theodore: Меланія Трамп приголомшила стрункою фігурою у новому образі

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @melaniatrump.style

Дружина американського президента Дональда Трампа вражає громадськість своїми стильними образами, кожного разу, коли супроводжує чоловіка на офіційні події.

У п'ятницю, 20 вересня, Дональд і його дружина з модельним минулим Меланія Трамп зустріли австралійського прем'єр-міністра Скотта Моррісона і його дружину Дженні у Білому домі.

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49-річна перша леді США для публічного виходу вирішила одягнути блакитну обтислу мідісукню з об'ємними рукавами австралійського бренду Scanlan Theodore. Вартість вбрання – 800 доларів. 

Доповнили "аутфіт" Меланії блискучі білі туфлі-човники на високих підборах з пітоновим принтом від Manolo Blahnik і традиційна укладка – легкі локони.

Натомість Дженні Моррісон обрала не надто вдале вбрання. Сукня вишуканого синього кольору дружини австралійського прем'єр-міністра виглядала занадто довгою, відтак чудовим поєднанням мало стати класичне взуття на підборах, а не kitten-heels. 


Дженні Моррісон і Меланія Трамп / Shutterstock / https://footwearnews.com


Зустріч американського подружжя з прем'єр-міністром Австралії і його дружиною / Instagram / @flotus


Зустріч американського подружжя з прем'єр-міністром Австралії і його дружиною / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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