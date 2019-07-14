У блакитній сукні та туфлях: Кейт Міддлтон прийшла на закриття Вімблдону

Герцоги Кембриджські Вільям та Кейт Міддлтон не змогли пропустити закриття щорічного Вімблдонського турніру, яке пройшло 14 липня. Представники королівської родини обрали couple look для такої знакової спортивної події.

Щороку чимало знаменитостей приїжджають до Лондона, щоб побачити легендарні тенісні поєдинки за кубок Вімблдону. Не оминають увагою цю подію й представники королівських родин, які залюбки займають найкращі місця у глядацькому секторі. При цьому герцогині не відмовляються від спілкування з британцями та зізнаються, що це їхній приватний вихід.

Читайте також: Незважаючи на чутки про ворожнечу: Кейт Міддлтон і Меган Маркл завітали на Вімблдонський турнір

Відтак поява принца Вільяма і Кейт Міддлтон на закритті Вімблдонського турніру не викликали подиву. Королівське подружжя прийшло на спортивну подію разом, обравши для цього чарівні couple look. Так, герцогиня Кембриджська постала перед фотографами у розкішній блакитній сукні від Emilia Wickstead, яка не мала жодного орнаменту та була прикрашена єдиним бантиком. До такого витонченого вбрання вона підібрала туфлі-човники та клатч з ніжним квітковим орнаментом. Прикраси з королівської колекції завершили образ Кейт Міддлтон.

А от принц Вільям обрав для сімейного виходу темно-сині штани та сірий піджак. До них престолонаступник підібрав блакитну сорочку, яка гармонійно дивилась у поєднанні з сукнею Кейт. Ледь помітна блакитна краватка завершила look герцога Кембриджського.



Сімейний вихід герцогів Кембриджських / Getty Images



Кейт Міддлтон та принц Вільям / Twitter / @KensingtonRoyal



Принц Вільям з дружиною Кейт / Getty Images

Читайте також: Це лицемірство, – Меган Маркл спровокувала шквал критики через появу на Вімблдоні

Водночас Меган Маркл та принц Гаррі вирішили проігнорувати важливу спортивну подію. Однак герцоги Сассекські, згідно із офіційною інформацією, відвідають іншу світську подію – презентацію кінострічки "Король Лев" у Лондоні.