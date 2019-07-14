У блакитній сукні та туфлях: Кейт Міддлтон прийшла на закриття Вімблдону

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські Вільям та Кейт Міддлтон не змогли пропустити закриття щорічного Вімблдонського турніру, яке пройшло 14 липня. Представники королівської родини обрали couple look для такої знакової спортивної події.

Щороку чимало знаменитостей приїжджають до Лондона, щоб побачити легендарні тенісні поєдинки за кубок Вімблдону. Не оминають увагою цю подію й представники королівських родин, які залюбки займають найкращі місця у глядацькому секторі. При цьому герцогині не відмовляються від спілкування з британцями та зізнаються, що це їхній приватний вихід. 

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Відтак поява принца Вільяма і Кейт Міддлтон на закритті Вімблдонського турніру не викликали подиву. Королівське подружжя прийшло на спортивну подію разом, обравши для цього чарівні couple look. Так, герцогиня Кембриджська постала перед фотографами у розкішній блакитній сукні від Emilia Wickstead, яка не мала жодного орнаменту та була прикрашена єдиним бантиком. До такого витонченого вбрання вона підібрала туфлі-човники та клатч з ніжним квітковим орнаментом. Прикраси з королівської колекції завершили образ Кейт Міддлтон.

А от принц Вільям обрав для сімейного виходу темно-сині штани та сірий піджак. До них престолонаступник підібрав блакитну сорочку, яка гармонійно дивилась у поєднанні з сукнею Кейт. Ледь помітна блакитна краватка завершила look герцога Кембриджського. 

Сімейний вихід герцогів Кембриджських
Сімейний вихід герцогів Кембриджських / Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Вільям з дружиною Кейт
Принц Вільям з дружиною Кейт / Getty Images

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Водночас Меган Маркл та принц Гаррі вирішили проігнорувати важливу спортивну подію. Однак герцоги Сассекські, згідно із офіційною інформацією, відвідають іншу світську подію – презентацію кінострічки "Король Лев" у Лондоні. 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Вімблдон Принц Вільям
Джерело: LifeStyle 24
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