24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У блакитній сукні та з макіяжем: син Меган Фокс обрав епатажний образ для свята

86 Читать новость на русском
Меган Фокс / Instagram / @meganfox

7-річний син Меган Фокс та Браяна Остіна Гріна продовжує носити жіночий одяг. Для дитячого свята хлопчик обрав блакитну сукню та підмалював губи темною помадою.

Відповідні кадри, які зробили папараці, швидко заполонили мережу. Згідно з фото, 7-річний Ноа став запрошеним гостем дитячого свята. Та одягати костюм чи штани він не захотів, тому постав перед камерами у блакитній сукні в стилі "Крижаного серця". Син Меган Фокс обрав одяг Ельзи, яка є головною героїнею мультфільму.

До теми: Історія моєї доньки – це її історія, – Шарліз Терон розповіла про свою дитину-трансгендера

Цікаво, що зірковий батько хлопчика – голлівудський актор Браян Остін Грін – не проти такого вибору сина. На паркувальному майданчику він допоміг Ноа застебнути сукню та поправив його вбрання.

Меган Фокс в одному з інтерв'ю розповіла, що її син в захваті від суконь. Хлопчик не тільки носить жіночий одяг вдома, але й приходить в такому вигляді до школи. Через це 7-річний Ноа потерпає від булінгу, а його зіркові батьки підтримують нащадка.

Є однолітки, які говорять йому: "Хлопчики не носять сукні, хлопчики не носять рожеве". Зараз ми проходимо через це, і я намагаюся навчити його бути впевненим в собі, не дивлячись на те, що говорять інші. Так, нещодавно він прийшов додому і сказав: "Всі хлопчики сміялися, коли я увійшов, але мені все одно. Я дуже люблю сукні",
– розповіла Фокс.

Сама акторка не приховує: вчить дітей не боятись показувати смебе такими, як вони є. Із Браяном Остіном Гріном вона виховує трьох хлопчиків, які носять довге волосся. Ймовірно, через це Ноа доповнює свій образ сукнями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

 

Злетів у яр і розвалився: усе, що відомо про аварію літака у Стамбулі – фото і відео
сьогодні
22050
Теги: Голлівуд LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами Меган Фокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська
Юлія Михайлова 7976
сьогодні 10:01 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 5436
сьогодні 08:56 Знамениті моделі прийшли на благодійну вечірку amfAR: найефектніші образи
Юлія Михайлова 2101
5 лютого 21:38 10 найвідоміших хітів "Тартака", на яких виросли покоління українців
Уляна Журба 411
5 лютого 17:44 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 9518
Новини
Більше новин
Залиште відгук