У блакитній сукні та з макіяжем: син Меган Фокс обрав епатажний образ для свята

7-річний син Меган Фокс та Браяна Остіна Гріна продовжує носити жіночий одяг. Для дитячого свята хлопчик обрав блакитну сукню та підмалював губи темною помадою.

Відповідні кадри, які зробили папараці, швидко заполонили мережу. Згідно з фото, 7-річний Ноа став запрошеним гостем дитячого свята. Та одягати костюм чи штани він не захотів, тому постав перед камерами у блакитній сукні в стилі "Крижаного серця". Син Меган Фокс обрав одяг Ельзи, яка є головною героїнею мультфільму.

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Цікаво, що зірковий батько хлопчика – голлівудський актор Браян Остін Грін – не проти такого вибору сина. На паркувальному майданчику він допоміг Ноа застебнути сукню та поправив його вбрання.

Меган Фокс в одному з інтерв'ю розповіла, що її син в захваті від суконь. Хлопчик не тільки носить жіночий одяг вдома, але й приходить в такому вигляді до школи. Через це 7-річний Ноа потерпає від булінгу, а його зіркові батьки підтримують нащадка.

Є однолітки, які говорять йому: "Хлопчики не носять сукні, хлопчики не носять рожеве". Зараз ми проходимо через це, і я намагаюся навчити його бути впевненим в собі, не дивлячись на те, що говорять інші. Так, нещодавно він прийшов додому і сказав: "Всі хлопчики сміялися, коли я увійшов, але мені все одно. Я дуже люблю сукні",

– розповіла Фокс.

Сама акторка не приховує: вчить дітей не боятись показувати смебе такими, як вони є. Із Браяном Остіном Гріном вона виховує трьох хлопчиків, які носять довге волосся. Ймовірно, через це Ноа доповнює свій образ сукнями.