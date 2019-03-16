У блакитному купальнику: 53-річна Елізабет Херлі продемонструвала звабливу фігуру – фото

Британська акторка Елізабет Херлі продовжує заявляти про те, що вік для неї не страшний! У свої 53 роки жінка вражає ідеальними формами, які досягла здоровим способом життя і постійними тренуваннями.

Новий знімок, яким приголомшив шанувлаьників у мережі, британка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Елізабет часто показує свою фігуру у відкритих купальниках з власної колекції. На фото Херлі позує у блискучому бікіні небесного кольору, ціна якого 98 доларів.

На плечі зірка одягнула накидку у тон, яка чудово пасує до блакитного кольору очей акторки.



Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1

Раніше Херлі показувала більш розкуте фото у яскравому жовтому купальнику.

"Надзвичайна, розкішна, сексуальна", – пишуть користувачі у коментарях під знімками британки.



Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1