У блискучих прозорих штанах та з дитиною на руках: світський вихід Кайлі Дженнер

Наймолодша мільярдерка у світі прилетіла у Нью-Йорк та сходила у ресторан Nobu, коло якого вона потрапила в об'єктиви папараці. Компанію їй склала дочка – однорічна Стормі.

Для світського виходу Кайлі одягнула over-size жакет та яскраві штани з прозорої сітки, яка прикрашена блискучими стразами. Човники з пластику на підборах завершили образ красуні.

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Така сітка вже стала трендом сезону весна-літо, який повторила смілива зірка американського шоу "Сімейство Кардашян". Додамо, що ввечері, 3 травня, Дженнер була без свого коханого Тревіса Скотта, адже в об'єктиви фотографів репер не потрапив.

Що цікаво, 21-річна Кайлі одягнула верхній одяг на голе тіло. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відвертіші фото, на яких частково оголила груди.



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Getty Images



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Getty Images



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Getty Images