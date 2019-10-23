У блискучій сукні з пікантним розрізом: Дженніфер Лопес знімається у новій комедії

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Дженіфер Лопес отримала нову роль в комедії: кадри зі знімального майданчика
Дженіфер Лопес отримала нову роль в комедії: кадри зі знімального майданчика / Instagram / @jlo

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес не має наміру відпочивати. Після виходу кінострічки "Шахрайки з Уолл-Стріт" вона знімається у новій комедії. Наразі у мережі з'явились кадри зі знімального майданчика.

Відомо, що 50-річна Дженніфер Лопес отримала головну роль у кінострічці "Одружись зі мною" (Marry Me). Партнером акторки по фільму став Оуен Вілсон, якому часто перепадають комедійні ролі. Та поки проєкт перебуває тільки на початковій стадії створення, мережу заполонили ефектні кадри зі знімального майданчика. 

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На фото, які заполонили Instagram, видно, як Дженніфер Лопес та Оуен Вілсон позували на червоній доріжці. Цікаво, що для акторки підібрали вбрання, в якому вона б залюбки вийшла на публіку. Джей Ло красувалась у приталеній блискучій сукні з пікантним розрізом на нозі та оголеною спиною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OK! PAKISTAN (@okpakistan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@jlo #jenniferlopez #jlo #owenwilson #marryme

Допис, поширений jlohollywoodstar (@jlo_legend)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ET Canada (@etcanada)

За сюжетом комедії "Одружись зі мною", героїня Дженніфер Лопес – успішна співачка, як перед весіллям дізнається, що коханий їй зраджує. Зірка вирішує не йти до вівтаря з бойфрендом, якого зіграв запальний артист Maluma, а натомість стати дружиною першого чоловіка, якого вона зустріне на своєму шляху. Ним виявився звичайний вчитель математики (Оуен Вілсон). Однак співачка не врахувала, що помста може обернутись закоханістю. 

Згідно з попередніми даними, кінострічка вийде у прокат у 2020 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MALUMA (@maluma)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес
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