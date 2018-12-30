У блискучому вбранні та з посмішкою: з'явились новорічні фото з Меланією Трамп

Кожна родина у світі організовує святкування Нового року. Президентське подружжя Дональд та Меланія Трамп не є винятком, тому влаштували гучну вечірку з нагоди свята.

Перед Новим роком представники Білого дому активно брали участь у різдвяних заходах, зокрема, традиційному балі Конгресу. А от вже після урочистих подій подружжя Трампів виїхало разом з сином Берроном до Флориди, де розташований знаменитий гольф-клуб Trump National Golf Resort.

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Ймовірно, саме на території розкішного комплексу президентська пара влаштувала святкування Нового року. На вечірку Дональд і Меланія запросили родичів, друзів, політиків та ділових партнерів.

Сама Меланія Трамп опублікувала всього одне селфі, на якому вона та Беррон вітають всіх з Новим роком.

Бажаю всім щасливого, здорового, мирного і процвітаючого Нового року,

– написала Меланія Трамп.

Гості вечірки Трампів опублікували ще кілька кадрів з першою леді. На фото видно, що чарівна Меланія обрала вишукане блискуче вбрання чорного кольору, яке підкреслило її струнку фігуру та ефектну зовнішність. Перша леді завершила свій образ укладкою волосся та макіяжем з акцентом на очі.