У блискучому вбранні та з посмішкою: з'явились новорічні фото з Меланією Трамп

1498
Меланія Трамп відсвяткувала Новий рік у Флориді
Меланія Трамп відсвяткувала Новий рік у Флориді / novusvero.com

Кожна родина у світі організовує святкування Нового року. Президентське подружжя Дональд та Меланія Трамп не є винятком, тому влаштували гучну вечірку з нагоди свята.

Перед Новим роком представники Білого дому активно брали участь у різдвяних заходах, зокрема, традиційному балі Конгресу. А от вже після урочистих подій подружжя Трампів виїхало разом з сином Берроном до Флориди, де розташований знаменитий гольф-клуб Trump National Golf Resort. 

Читайте також: Без підборів та прикрас: Меланія Трамп засвітила несподіваний образ

Ймовірно, саме на території розкішного комплексу президентська пара влаштувала святкування Нового року. На вечірку Дональд і Меланія запросили родичів, друзів, політиків та ділових партнерів. 

Сама Меланія Трамп опублікувала всього одне селфі, на якому вона та Беррон вітають всіх з Новим роком. 

Бажаю всім щасливого, здорового, мирного і процвітаючого Нового року,
– написала Меланія Трамп. 

Гості вечірки Трампів опублікували ще кілька кадрів з першою леді. На фото видно, що чарівна Меланія обрала вишукане блискуче вбрання чорного кольору, яке підкреслило її струнку фігуру та ефектну зовнішність. Перша леді завершила свій образ укладкою волосся та макіяжем з акцентом на очі. 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
1 січня 17:55 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 40858
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
1 січня 17:29 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
126699
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
30 грудня 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 465
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
29 грудня 2018 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 2957
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 2018 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1851
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 2018 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 8085
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук