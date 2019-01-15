У блискучому жакеті і прозорій блузі: Моніка Беллуччі приголомшила стильним виходом у 2019 році

У понеділок, 14 січня, я в Парижі пройшов традиційний урочистий вечір Cesar Revelation, який щорічно влаштовується перед кінопремією "Сезар", що запланована на 22 лютого 2019 року.

На подію завітали безліч знаменитостей, зокрема зірки французького кінематографу. Однією з гостей стала популярна акторка Моніка Беллуччі.

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54-річна акторка часто полюбляє виходити на публіку у чорному одязі. Відтак часто її образи виходять у стилі "сицилійської вдови", який почали популяризувати дизайнери бренду Dolce & Gabbana.

Для публічного зірка одягнула напівпрозору блузку, широкі штани і блискучий жакет. Образ Беллуччі завершила маленька сумка від Chanel на ланцюжку і чорні туфлі на високих підборах.



Моніка Беллуччі / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images

Крім того, на Cesar Revelation завітала ще й відома французька акторка Маріон Котійяр, яка підготувала стильний образ з показу Chanel Pre-Fall 2019.

Також Маріон вирішила поекспериментувати з вечірнім макіяжем, зробивши насичений акцент зелено-сірими тінями на очах.



Моніка Беллуччі і Маріон Котійяр / Getty Images



Моніка Беллуччі і Маріон Котійяр / Getty Images



Маріон Котійяр / Getty Images