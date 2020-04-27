У борошні, майонезі та кетчупі: що Євген Кошовий зробив з дружиною

Популярний український шоумен, зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий на карантині розважається разом із дружиною. Подружжя зіграло кумедну гру "Камінь, ножиці, папір", в результаті чого кохана артиста була в борошні, майонезі та кетчупі.

Євген і на карантині не втрачає почуття гумору та придумує цікаві заняття для всієї сім'ї. На його сторінці а інстаграмі з'явилося відео, у якому він вимазав свою дружину Ксенію та передав такий челендж іншим зірковим парам.

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Ролик неабияк розсмішив шанувальників артиста. На ньому пара показала, як вони грали "Камінь, ножиці, папір". Той, хто зазнає поразки, має виконати неприємне та, водночас, веселе покарання.

Отож, спершу тричі поспіль програла Ксенія і Євген тричі вимазав її обличчя в борошні. Після цього до нього додали ще майонез та кетчуп.

Та на останньому етапі, коли до цієї суміші додали ще й яйце, Ксенія все-таки перемогла і помстилася чоловікові.

У публікації під відео Кошовий зазначив, що вони підгледіли таку гру в іншої сімейної пари. Він запропонував повторити таку гру Потапу і Насті Каменських, а також Олі Поляковій та Юрію Ткачу.