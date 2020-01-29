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У брендовій сукні в горошок: королева Іспанії показала бездоганний образ

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Королева Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева вже давно підкорила світ своїми ефектними вбраннями. Щоразу чарівна Летиція демонструє елегантність та бездоганний стиль під час публічних виходів. Тому офіційна подія в Мадриді не стала винятком, а Її Величність вкотре підтвердила негласне звання головної модниці країни.

У вівторок, 28 січня, у палаці Сарсуела відбувся урочистий прийом іспанських спортсменів. Король Філіп VI та його дружина Летиція захотіли особисто привітати збірну, яка виборола перемогу на Європейському чемпіонаті з гандболу. Однак не спортсмени прикували увагу всіх фотографів, а ефектна поява Її Величності.

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Цього разу Летиція вирішила обрати чорну сукню в білий горошок від улюбленого бренду Carolina Herrera. Королева врахувала модні тренди сезону, тому вбрання мало довжину міді. Ефектним акцентом образу стали ботильйони на високих підборах, які іспанська модниця взула для зустрічі зі спортсменами. Ідеальна укладка волосся та макіяж з акцентом на очі чудово доповнили look королеви. 

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Під час урочистого прийому королівське подружжя не тільки привітало спортсменів з перемогою, але й поспілкувались з ними про розвиток кар'єри. За традицією, гандболісти принесли до палацу спеціальну форму, виготовлену для Філіпа VI та Летиції. Червоні футболки представники монархії не одягнули перед камерами, але залюбки забрали для своєї колекції. 

Король Філіп VI та Летиція
Король Філіп VI та Летиція / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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