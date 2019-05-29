У буденному образі: Бріджит Макрон прогулялася на велосипеді французьким містечком

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Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / Instagram / @kenniche.lahouari

Перша леді Франції показує відмінний приклад дружнам президентів інших країн. 66-річна Бріджит Макрон взяла на прокат велосипед і прогулялася муніципалітетом на півночі Франції, насолоджуючись його атмосферою.

Кілька днів тому Бріджит разом зі своїм чоловіком Еммануелем Макроном прибули до його рідного міста Ле-Туке-Парі-Плаж. У муніципалітеті, що розташований на півночі Франції, президентське подружжя взяло участь у голосуванні до Європарламенту. У день голосування перша леді Франції засвітилася перед прихильниками в улюбленому білому пальто, а після цього прогулялася вулицями містечка.

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Поки Еммануель Макрон здійснював офіційні виходи та вирішував важливі державні справи, його дружина Бріджит насолоджувалася атмосферою Ле-Туке-Парі-Плаж, гуляючи на велосипеді. Для активного відпочинку 66-річна француженка обрала білу куртку з капюшоном, темні завужені джинси та замшеві ботильйони на невисокому каблуку. Доповнила образ стильними сонцезахисними окулярами, а, прогулюючись рідним містом свого чоловіка, усміхалася усім місцевим.


Бріджит Макрон / Instagram / @kenniche.lahouari

Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / Instagram / @kenniche.lahouari
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: LifeStyle 24
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