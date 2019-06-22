У чарівній сукні з поясом: Меланія Трамп взяла участь у пікніку конгресу

Перша леді США Меланія Трамп вразила своїм бездоганним образом. Дружина президента прийшла на щорічний пікнік в ефектній літній сукні, доповнивши її поясом.

Хоч громадськість дещо критикує Дональда Трампа через його політичні рішення, однак перша леді завжди отримує схвальні відгуки. Все тому, що чарівна Меланія ретельно виконує свої обов'язки та завжди виглядає стримано і елегантно. Водночас вона не відмовляється від американських традицій щодо відзначення пам'ятних чи релігійних дат.

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Так, 21 червня Меланія Трамп організувала у Білому домі щорічний пікнік конгресу. Таку неформальну зустріч з політиками та їхніми рідними почали проводити ще за часів Франкліна Рузвельта. Не порушили традицій і в 2019-му.

На особливу подію перша леді США обрала стриману сукню від Gabriela Hearst. Струнку талію Меланія вирішила підкреслити білим широким ременем. Свій образ представниця Білого дому доповнила улюбленими туфлями-човниками, які додали елегантності її вигляду.

Чудовий вечір на південному дворі Білого дому. Дякуємо членам Конгресу та їхнім родинам, які приєдналися до нас на традиційному пікніку, що ознаменує початок літа!

– написала Меланія Трамп у мережі.

Перед неофіційною частиною зустрічі президент та перша леді провели важливу зустріч в Овальному кабінеті резиденції. Із сенаторами вони обговорили підготовку до сезону буревіїв, які у 2018 році нанесли чимало збитків країні. Фото із цієї важливої зустрічі теж потрапили до блогу Меланії Трамп.