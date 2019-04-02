У червоних туфлях і рожевому джемпері: яскраве поєднання кольорів від йорданської королеви Ранії

У вівторок, 2 квітня, йорданська королева Ранія відвідала щорічну виставку ремесел (Jordan River Foundation's 23rd), що відбулася в у столиці Йорданії Аммані.

Для виходу йорданська ікона стилю продемонструвала ефектний образ з ідеальним поєднанням кольорів – червоного з рожевим. Нові знімки з публічного виходу вона опублікувала на своїх сторінках у соціальних мережах.

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Так, Ранія приміряла сукню довжини міді насиченого коралового відтінку з сумкою та туфлями на підборах у тон. Королева доповнила "аутфіт" джемпером лососевого кольору і макіяжем з акцентом на очах.

Чудово також виглядало вкладене локонами волосся дружини короля Абдалли II. Дивлячись на королеву, важко визнати те, що Ранії – 48 років.



Королева Ранія / Facebook / @QueenRania



Королева Ранія / Instagram / @QueenRania



Королева Ранія / Facebook / @QueenRania



Королева Ранія / Instagram-Stories / @QueenRania



Королева Ранія / Instagram-Stories / @QueenRania