У червоній білизні: Ірина Шейк відверто показала фігуру у дзеркалі

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / www.gettyimages.com

33-річна дружина Бредлі Купера та супермодель Ірина Шейк зробила сюрприз шанувальникам у соціальних мережах, показавши свою фігуру в спідній білизні.

Звабливе фото Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку Шейк позує у червоній білизні від популярного італійського бренду Intimissimi, амбасадором (представником) якого вона є протягом останніх років.

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"Мій улюблений triangle бра", – лаконічно підписала спокусливу світлину дружина Купера.

Шанувальники у коментарях відзначили ідеальний прес та струнку фігуру 33-річної Ірини. "Ідеальне і красиве тіло", "Поталанило Бредлі Куперу", "Як богиня", – пишуть користувачі у мережі.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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