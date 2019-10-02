У червоній обтислій сукні: іспанська королева Летиція приголомшила звабливим образом

У вівторок, 1 жовтня, іспанська королева Летиція і король Філіпп VI стали гостями святкування 30-річного ювілею газети El Mundo. Захід пройшов у Westin Palace в Мадриді.

Королева Іспанії давно отримала неофіційне звання "ікони стилю". 47-річна ексжурналістка вміє правильно одягатися для кожного виходу . Так, Летиція може з'явитися на публіці вдень в зручному одязі демократичних марок, а ввечері приголомшити розкішними "аутфітом".

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Для урочистого виходу дружина короля Іспанії підготувала дуже ефектний образ, який вразив усіх шанувальників. Летиція з'явилася в обтислій мідісукні вишневого кольору з відкритими плечима, яка підкреслила струнку фігуру 47-річної ексжурналістки.

Доповнили приголомшливий look Летиції босоніжки на високих підборах металевого відтінку і золотий клатч. Не менш яскравими були вечірній макіяж з акцентом на очах та голлівудська укладка.



Король Філіпп VI і його дружина Летиція / Getty Images



Іспанська королева Летиція / Getty Images