У червоній шовковій сукні та на підборах: королева Летиція відвідала урочисту подію

Іспанська королева Летиція приголомшила громадськість ефектним та яскравим виходом. Для церемонії нагородження преміями принцеси Астурійської вона обрала розкішну шовкову сукню.

Вихід монарха Філіпа VI та його сім'ї на урочистій події в місті Ов'єдо був дуже особливим, адже принцеса Леонор вперше виголошувала публічну промову. Перед врученням премій принцеси Астурійської спадкоємиця престолу наголосила, наскільки важливим є вклад лауреатів премії у розвиток різних сфер життя. Виступ Леонор розчулив королеву Летицію та її свекруху королеву Софію.

Читайте також: Ніжно-рожева пудра в поєднанні з метеликами: як виглядає найніжніший образ королеви Летиції

Що відомо про премії принцеси Астурійської?Це міжнародна нагорода, яка вручається щороку, починаючи з 1980-го. Преміями відзначають у кількох категоріях, серед яких – за досягнення в мистецтві, суспільних, соціальних, гуманітарних науках, спорті, міжнародній співпраці, технічних дослідженнях. Кошти на проведення заходу та самі нагороди беруться зі спеціального фонду королівської сім'ї імені принцеси Астурії.



Принцеса Леонор виголосила промову / Getty Images

Однак не тільки промова 13-річної Леонори привернула увагу всіх світових ЗМІ, але й ефектна поява на церемонії Її Величності. Перед камерами королева Іспанії постала у приголомшливій червоній сукні з шовку. Образ дружина монарха доповнила рубіновими сережками зі своєї королівської колекції та туфлями на підборах. Виглядала королева Летиція неперевершено.

Водночас доньки знаменитого іспанського подружжя красувались перед камерами у стильних сукнях із блиском. Підлітки Леонор та Софія супроводжували своїх батьків та не боялись спілкуватись із пресою.



Ефектний вихід королівської родини Іспанії / Getty Images



Стильний образ королеви Іспанії / Getty Images