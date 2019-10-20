У червоній шовковій сукні та на підборах: королева Летиція відвідала урочисту подію

420 Читать новость на русском
Королева Іспанії Летиція та її донька Леонор
Королева Іспанії Летиція та її донька Леонор / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція приголомшила громадськість ефектним та яскравим виходом. Для церемонії нагородження преміями принцеси Астурійської вона обрала розкішну шовкову сукню.

Вихід монарха Філіпа VI та його сім'ї на урочистій події в місті Ов'єдо був дуже особливим, адже принцеса Леонор вперше виголошувала публічну промову. Перед врученням премій принцеси Астурійської спадкоємиця престолу наголосила, наскільки важливим є вклад лауреатів премії у розвиток різних сфер життя. Виступ Леонор розчулив королеву Летицію та її свекруху королеву Софію. 

Читайте також: Ніжно-рожева пудра в поєднанні з метеликами: як виглядає найніжніший образ королеви Летиції

Що відомо про премії принцеси Астурійської?Це міжнародна нагорода, яка вручається щороку, починаючи з 1980-го. Преміями відзначають у кількох категоріях, серед яких – за досягнення в мистецтві, суспільних, соціальних, гуманітарних науках, спорті, міжнародній співпраці, технічних дослідженнях. Кошти на проведення заходу та самі нагороди беруться зі спеціального фонду королівської сім'ї імені принцеси Астурії.

Принцеса Леонор виголосила промову
Принцеса Леонор виголосила промову / Getty Images

Однак не тільки промова 13-річної Леонори привернула увагу всіх світових ЗМІ, але й ефектна поява на церемонії Її Величності. Перед камерами королева Іспанії постала у приголомшливій червоній сукні з шовку. Образ дружина монарха доповнила рубіновими сережками зі своєї королівської колекції та туфлями на підборах. Виглядала королева Летиція неперевершено. 

Водночас доньки знаменитого іспанського подружжя красувались перед камерами у стильних сукнях із блиском. Підлітки Леонор та Софія супроводжували своїх батьків та не боялись спілкуватись із пресою.

ефектний вихід королівської родини Іспанії
Ефектний вихід королівської родини Іспанії / Getty Images

Стильний образ королеви Іспанії
Стильний образ королеви Іспанії / Getty Images

blog_ava
Ніякої угоди щодо Донбасу наразі не буде, – американський експерт
сьогодні
3722
Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Летиція, королева Іспанії
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото
19 жовтня 20:23 Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото
Анастасія Манюхіна 2390
Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
19 жовтня 13:39 Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
Юлія Михайлова 6424
Як змінювався образ Лесі Нікітюк з розвитком кар'єри: промовисті фото
19 жовтня 10:30 Як змінювався образ Лесі Нікітюк з розвитком кар'єри: промовисті фото
Юлія Михайлова 7157
Куди поїхати на вихідні в Україні: підбірка найцікавіших місць
18 жовтня 19:35 Куди поїхати на вихідні в Україні: підбірка найцікавіших місць
Юлія Турелик 2706
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 18 – 20 жовтня
18 жовтня 17:29 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 18 – 20 жовтня
193
Новини
Більше новин
Залиште відгук