У червоній сукні і крислатому капелюсі: Катя Осадча показала яскравий образ

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча завітала на загальнонаціональну програму "Людина року", яка відбулася у Києві в суботу, 23 березня,

Що цікаво, на події також був присутній чоловік Каті Юрій Горбунов. Про це Осадча розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, а також опублікувала знімки свого образу.

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Для виходу телеведуча одягнула довгу сукню червоного кольору з відкритими плечима і крислатий капелюх. Образ Каті нагадує мексиканське традиційне вбрання для жінок, у якому вона виглядала ефектно на церемонії.

Також знаменитість сфотографувалася з коханим чоловіком, який був одягнений в чорний костюм з метеликом.

"Загальнонаціональна програма Людина року! Ми на місці!" – додав у підписі на своїй сторінці в Instagram Горбунов.

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча і Юрій Горбунов
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha

Катя Осадча і Юрій Горбунов
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Катя Осадча
Джерело: 24 Канал
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