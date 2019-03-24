У червоній сукні і крислатому капелюсі: Катя Осадча показала яскравий образ
Популярна українська телеведуча Катерина Осадча завітала на загальнонаціональну програму "Людина року", яка відбулася у Києві в суботу, 23 березня,
Що цікаво, на події також був присутній чоловік Каті Юрій Горбунов. Про це Осадча розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, а також опублікувала знімки свого образу.
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Для виходу телеведуча одягнула довгу сукню червоного кольору з відкритими плечима і крислатий капелюх. Образ Каті нагадує мексиканське традиційне вбрання для жінок, у якому вона виглядала ефектно на церемонії.
Також знаменитість сфотографувалася з коханим чоловіком, який був одягнений в чорний костюм з метеликом.
"Загальнонаціональна програма Людина року! Ми на місці!" – додав у підписі на своїй сторінці в Instagram Горбунов.
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha