У червоній сукні з декольте: 53-річна Сінді Кроуфорд похизувалася стрункою фігурою – фото
Супермодель Сінді Кроуфорд приголомшує шанувальників у всьому світі своєю надзвичайною красою. Так, 53-річна знаменитість може своєю зовнішністю легко конкурувати з багатьма моделями.
Сінді у компанії свого чоловіка Ранда Гербера завітала на відкриття нічного клубу KAOS в Лас-Вегасі.
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Для виходу Кроуфорд одягнула обтисле червоне плаття з розрізом для ноги. Доповнили звабливий образ сріблясті босоніжки на високих підборах і довгі сережки.
На червоній доріжці Сінді та Ранд позували разом перед об'єктивами фотографів, не приховуючи ніжних почуттів одне до одного.
Сінді Кроуфорд / Getty Images
Ранд Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images
Джерело: LifeStyle 24
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