У червоному капелюсі: Джамала показала округлий животик в яскравому вбранні

Відома українська виконавиця, переможниця Євробачення-2016 Джамала показала, як розважається на карантині. Артистка вирішила одягнути яскраве вбрання, зробити гарний макіяж та влаштувала фотосесію вдома.

Карантин для багатьох людей став випробуванням, адже важко просидіти вдома, коли звикли до активного та насиченого життя. До числа людей, які не завжди мають напружений графік належить і Джамала. Проте зараз зірка також дотримується правил карантину і залишається вдома. На особистій сторінці в інстаграмі артистка показує прихильникам, як намагається розважитися в ізоляції.

Читайте також: Джамала замилувала мережу помітно округлим животиком: чарівне фото

Джамала, яка чекає на народження другої дитини, опублікувала допис, у якому зазначила, що мала настрій гарно одягнутися, нафарбуватися і позувати перед камерою. Співачка поширила декілька світлин, на яких позує у червоній сукні з принтом з білих квітів, джинсовій накидці та червоному капелюсі. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках.

Тривав не знаю який день самоізоляції, але дуже хотілося вибрати гарний одяг і бути красивою. І я вбралася на вихід до вас! Перед цим розібрала всі шафи з речами, книгами, косметикою. Записала пісню. Сподіваюся, ви вже скучили? А що встигли ви?

– написала в публікації Джамала.



Джамала з макіяжем з чорними стрілками на повіках / Instagram / @jamalajaaa



Вагітна Джамала у червоній сукні з принтом з білими квітами / Instagram / @jamalajaaa



Джамала у яскравому вбранні / Instagram / @jamalajaaa



Чарівна Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала у червоному капелюсі / Instagram / @jamalajaaa

Додамо, станом на ранок 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки інфікування COVID-19. 20 людей померли, 13 хворим вдалося одужати. Уряд закликає громадян дотримуватися правил карантину та без нагальної потреби не виходити з дому.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу