У червоному корсеті і шкіряній спідниці-міні: К'яра Ферраньї приголомшила звабливою зйомкою

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Популярна італійська блогерка й інфлюенсерка К'яра Ферраньї прикрасила обкладинку глянцевого журналу Grazia і знялася в ефектній фотосесії для видання.

Про нову сміливу зйомку Ферраньї повідомила на своїй сторінці в Instagram. На сторінках журналу блогерка приміряла декілька відвертих образів. 

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На одному з кадрів К'яра позує біля мангала у дуже короткій шкіряній спідниці, червоному мереживному топі і over-size жакеті. Стилісти для зйомки зробили блогерці стильну укладку з нарощеним волоссям і насичений макіяж з акцентом на очах.

Завершили спокусливий образ Ферраньї чорні босоніжки на шпильках.

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

На іншому фото К'яра Ферраньї позує в закритій обтислій сукні з леопардовим принтом і хижо дивиться у камеру. Крім фотосесії, інфлюенсерка дала відверте інтерв'ю видання. У розмові знаменитість згадала про свою любов до сина Лео, випадкове знайомство з чоловіком Fedez, а також боротьбу з "хейтерами" у соціальних мережах.

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @grazia_it

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @grazia_it

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @grazia_it

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Теги: Новини LifeStyle Мода LifeStyle К'яра Ферраньї
Джерело: LifeStyle 24
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