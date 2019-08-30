У червоному корсеті і шкіряній спідниці-міні: К'яра Ферраньї приголомшила звабливою зйомкою
Популярна італійська блогерка й інфлюенсерка К'яра Ферраньї прикрасила обкладинку глянцевого журналу Grazia і знялася в ефектній фотосесії для видання.
Про нову сміливу зйомку Ферраньї повідомила на своїй сторінці в Instagram. На сторінках журналу блогерка приміряла декілька відвертих образів.
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На одному з кадрів К'яра позує біля мангала у дуже короткій шкіряній спідниці, червоному мереживному топі і over-size жакеті. Стилісти для зйомки зробили блогерці стильну укладку з нарощеним волоссям і насичений макіяж з акцентом на очах.
Завершили спокусливий образ Ферраньї чорні босоніжки на шпильках.
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni
На іншому фото К'яра Ферраньї позує в закритій обтислій сукні з леопардовим принтом і хижо дивиться у камеру. Крім фотосесії, інфлюенсерка дала відверте інтерв'ю видання. У розмові знаменитість згадала про свою любов до сина Лео, випадкове знайомство з чоловіком Fedez, а також боротьбу з "хейтерами" у соціальних мережах.
К'яра Ферраньї / Instagram / @grazia_it
К'яра Ферраньї / Instagram / @grazia_it
К'яра Ферраньї / Instagram / @grazia_it