У червоному латексі: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом у провокаційному образі

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британська модель Демі Роуз у своїй 24 звела з розуму мільйони людей у соціальній мережі інстаграм. Днями дівчина продемонструвала черговий гарячий образ.

На своїй сторінці в інстаграмі британка опублікувала два нових знімки, на яких вона позує у латексному пальті червоного кольору. Сексапільності образу додає те, що Демі Роуз приміряла вбрання на голе тіло, засвітивши свої пишні груди.

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Демі знялася перед об'єктивом фотографа, який відомий під іменем STILL VIKA. На кадрах модель спокусливо дивиться на камеру та демонструє латексні рукавички у тон.

"Ти можеш дивитися, але не торкатися", – додала у підписі Роуз.

Протягом доби знімки назбирали понад 279 тисяч вподобань і понад тисячу коментарів. Користувачі у мережі вражені звабливим знімком, тому роблять моделі компліменти: "Красиво", "Дуже гаряче" та інші.

Демі Роуз

Демі Роуз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VIKA (@stillvika)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
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