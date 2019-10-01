У червоному міні: 22-річна Тіна Кунакі вразила стильним образом у Парижі

22-річна дружина популярного французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі з'явилася на вулицях Парижа у приголомшливому "аутфіті", продемонструвавши ідеальну фігуру. Додамо, що ще в квітні 2019 року модель вперше стала мамою, народивши дочку Амазоні, та через декілька місяців після пологів змогла похизуватися стрункими формами.

Тіна Кунакі вийшла на публіку під час паризького Тижня моди у понеділок, 30 вересня. Дружина Венсана Касселя відвідала показ Stella McCartnеу весна-літо 2020. Додамо, що це перше шоу люксового бренду після того, як він перейшов у LVMH (французька компанія, яка працює над такими торговими марками як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer та інші).

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Для виходу Кунакі обрала ефектну сукню насиченого червоного кольору, якою підкреслила стрункі ноги. Не менш яскраво дивилися широкі рукави з напівпрозорої тканини, які зробили образ актуальним.

Доповнили стильний look моделі прозорі гостроносі туфлі від Amina Muaddi, вартість яких складає близько 635 євро. Шанувальники дівчини звернули увагу на те, що Тіна також вирівняла волосся та зробила природний макіяж, підкресливши лише свої риси обличчя.



​Тіна Кунакі / Getty Images



​Тіна Кунакі / Getty Images



Тіна Кунакі / Getty Images

Що відомо про стосунки Венсана Касселя і Тіни Кунакі?Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились, зігравши таємне весілля в невеликому містечку Бідарт.



Після фотографій папараці та чуток в західних ЗМІ наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка. До слова, у Венсана Касселя вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі.