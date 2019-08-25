У платті-кімоно: зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі приміряла стильний образ

Німецько-турецька акторка, яка отримала популярність після виконання головної ролі Хюррем Султан в турецькому серіалі "Величне століття. Роксолана, показала стильний образ своїм шанувальникам у мережі.

За зіркою з нетиповою та яскравою зовнішністю стежать у мережі понад 5,5 мільйонів підписників в Instagram. Мер'єм часто публікує як домашні селфі та непрофесійні фото, так і виходи на світських подіях.

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36-річна Узерлі показала, як проводить літню відпустку в іспанській Барселоні. Для прогулянки акторка приміряла червоне плаття-міні, яке нагадує кімоно, з об'ємними рукавами. Свій образ турецька зірка доповнила зручним взуттям на платформі і золотою сумкою. Також Мер'єм зібрала волосся в акуратний пучок.

Багатьом глядачам історичного серіалу, у якому йдеться про події в Османській імперії в XVI столітті і дружину султана Гюррем, яка має українське походження, запам'яталася виконавиця головної ролі – рудоволоса Мер'єм Узерлі.

Однак після зйомок у серіалі жінка кардинально змінила свій образ, звернувшись навіть до пластичних хірургів, за що акторку чимало разів критикували у мережі.

Додамо, у турецькому серіалі "Величне століття. Роксолана" Мер'єм Узерлі виконала пісню "Ой у гаю, при Дунаю" українською мовою.

Мер'єм Узерлі співає "Ой у гаю, при Дунаю": відео