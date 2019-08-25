У платті-кімоно: зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі приміряла стильний образ

326 Читать новость на русском
Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі / Серіал "Величне століття. Роксолана"

Німецько-турецька акторка, яка отримала популярність після виконання головної ролі Хюррем Султан в турецькому серіалі "Величне століття. Роксолана, показала стильний образ своїм шанувальникам у мережі.

За зіркою з нетиповою та яскравою зовнішністю стежать у мережі понад 5,5 мільйонів підписників в Instagram. Мер'єм часто публікує як домашні селфі та непрофесійні фото, так і виходи на світських подіях.

Читайте також: У розкішній сукні Gucci: Меланія Трамп приголомшила вбранням у Франції

36-річна Узерлі показала, як проводить літню відпустку в іспанській Барселоні. Для прогулянки акторка приміряла червоне плаття-міні, яке нагадує кімоно, з об'ємними рукавами. Свій образ турецька зірка доповнила зручним взуттям на платформі і золотою сумкою. Також Мер'єм зібрала волосся в акуратний пучок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks my friend ️ @shp_hausmann that you made this stay unforgettable ? see u soon , love

Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

 

 

Багатьом глядачам історичного серіалу, у якому йдеться про події в Османській імперії в XVI столітті і дружину султана Гюррем, яка має українське походження, запам'яталася виконавиця головної ролі – рудоволоса Мер'єм Узерлі.

Однак після зйомок у серіалі жінка кардинально змінила свій образ, звернувшись навіть до пластичних хірургів, за що акторку чимало разів критикували у мережі.

 

Додамо, у турецькому серіалі "Величне століття. Роксолана" Мер'єм Узерлі виконала пісню "Ой у гаю, при Дунаю" українською мовою.

Мер'єм Узерлі співає "Ой у гаю, при Дунаю": відео

 

blog_ava
Археологи на Буковині знайшли унікальну споруду часів Римської Імперії: неймовірні фото
сьогодні
8343
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Новини Туреччини
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
сьогодні 09:35 Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
Юлія Турелик 1126
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1828
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2169
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
23 серпня 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1582
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
23 серпня 09:33 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
700
Новини
Більше новин
Залиште відгук