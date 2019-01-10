У червоному серед квітів: Олена Шоптенко знялася у яскравій фотосесії

Відома українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко, яка торік стала мамою, зробила сюрприз шанувальниками, показавши цікаві фотографії з нової фотосесії.

Нові фото опублікував фотограф Катерина Зерова на своїй сторінці в Instagram.

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Сама Олена розповіла, що дуже скучила за фотосесіями і відтак з радістю погодилася взяти у ній участь. Шоптенко навіть показала користувачам у мережі перші фото з бекстейджу.

Колись дуже-дуже давно не проходило й тижня, щоб я не брала участі в якихось фотосесіях. Тому колись дуже давно мені це дуже набридло, і від будь-яких пропозицій я воліла відмовитися і йти працювати. Потім було багато роботи і абсолютно не до того. Пізніше в моєму житті з'явився ОО ( Олексій – син зірки, – 24 канал), і знову стало не до того. Однак, коли тиждень тому мені раптово запропонували взяти участь у зйомці, я раптом усвідомила, що моторошно скучила за цим процесом і станом, тому з радістю погодилася,

– зізналася танцівниця.



Олена Шоптенко Instagram / @katyazerova



Олена Шоптенко Instagram / @katyazerova



Олена Шоптенко Instagram / @katyazerova

Нагадаємо, що Олена Шоптенко народила первістка 9 червня. Хлопчика вона назвала на честь свого чоловіка Олексія Іванова. У мережі зіркове подружжя щоразу публікує милі фото з сином, не показуючи його обличчя.