У чоботах з принтом зебри: стильний вихід Кеті Голмс

40-річна голлівудська акторка Кеті Голмс кожним своїм виходом приголомшує прихильників стильними образами, які складаються з елементів базового гардеробу і трендових речей кожного сезону.

Ввечері у середу, 6 листопада, папараці сфотографували Кеті Голмс у Нью-Йорці. Голлівудська знаменитість була одягнена у шовкову білосніжну сукню-комбінацію.

Читайте також: Підкреслила декольте: 40-річна Кеті Холмс знялася у сексуальній фотосесії

Розкішне плаття зірка доповнила чорним пальто, яке виглядало на Кеті over-size. А для яскравого акценту Голмс обрала високі чоботи з колекції Khaite з принтом зебри. Саме завдяки анімалістичному візерунку образ став дуже актуальним та яскравим.



Кеті Голмс / Getty Images



​Кеті Голмс / Getty Images

Кеті Голмс протягом останнього року стала справжньою улюбленицею для багатьох модниць. Раніше акторка продемонструвала ідеальний вечірній "аутфіт" для вечірок. Зірка приміряла коротке чорне плаття разом з колготками у гороховий візерунок.