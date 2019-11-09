У чоботах з принтом зебри: стильний вихід Кеті Голмс

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Кеті Голмс
Кеті Голмс / www.gettyimages.com

40-річна голлівудська акторка Кеті Голмс кожним своїм виходом приголомшує прихильників стильними образами, які складаються з елементів базового гардеробу і трендових речей кожного сезону.

Ввечері у середу, 6 листопада, папараці сфотографували Кеті Голмс у Нью-Йорці. Голлівудська знаменитість була одягнена у шовкову білосніжну сукню-комбінацію.

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Розкішне плаття зірка доповнила чорним пальто, яке виглядало на Кеті over-size. А для яскравого акценту Голмс обрала високі чоботи з колекції Khaite з принтом зебри. Саме завдяки анімалістичному візерунку образ став дуже актуальним та яскравим. 

Кеті Голмс
Кеті Голмс / Getty Images

Кеті Голмс
​Кеті Голмс / Getty Images

Кеті Голмс протягом останнього року стала справжньою улюбленицею для багатьох модниць. Раніше акторка продемонструвала ідеальний вечірній "аутфіт" для вечірок. Зірка приміряла коротке чорне плаття разом з колготками у гороховий візерунок.

Кеті Голмс / Getty Images
Кеті Голмс / Getty Images
 

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Теги: Стиль і мода LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle
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