У чому Мадонна декілька років поспіль звинувачує Леді Гагу: шокуючі деталі

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Конфлікт Мадонни та Леді Гаги
Конфлікт Мадонни та Леді Гаги / Колаж: 24 канал; фото Instagram @mymadonnaluvin / @ladygaga

60-річна поп-діва американської естради Мадонна звинувачує далеку родичку Леді Гагу в незаконному плагіаті. Між двома блондинками назріває конфлікт через їхню навмисну чи, може, випадкову схожість.

Тема копіювання у шоу-бізнесі завжди буде актуальною. З цією проблемою зіткнулися дві американських співачки з мільйонною аудиторією шанувальників.

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Як повідомляє The Daily Mail, конфлікт між двома співачками назріває вже давно. Мадонна звинувачує Леді Гагу в крадіжці висловлювань та копіюванні її стилю. На прес-конференціях, що стосувались фільму "Народження зірки" головна героїня фільму сказала фразу, яку шанувальники Мадонни вже чули раніше.

В кімнаті може бути 100 людей, 99 з яких у вас не вірять, але досить одного-єдиного голосу, який може змінити все ваше життя,
– сказала Леді Гага у відповідь на питання журналіста.

Мадонна і Леді Гага
Мадонна та Леді Гага / Instagram / @steistkul

У своєму інтерв’ю у 1980-х Мадонна сказала дуже подібне висловлювання: "Якщо в номері 100 людей, 99 з яких кажуть, що їм усе сподобалось, я запам'ятаю тільки того одного, хто цього не сказав". У 2012 році 60-річна співачка публічно оголосила, що на її думку, Гага копіює її у своїх роботах.

У 2016 році молода виконавиця відповіла на запитання щодо копіювання стилю поп-діви: "Ми з Мадонною дуже різні. Я граю на багатьох інструментах, пишу музику, пісні, я - продюсер. Я – письменник. Те, що я роблю, дуже відрізняється від її роботи".

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Скандал Мадонна Леді Гага Музика
Джерело: Lifestyle
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