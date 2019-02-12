У чому зустріти День Валентина: стильні образи

Наближається День Святого Валентина, який ще називають Днем закоханих. Для того, щоб ви виглядали неперевершено, а ваш коханий був у захваті від вашого образу – ми підготували підбірку стильного вбрання, яке подарує вам незабутні емоції у цей романтичний день.

Незалежно від планів на День Валентина, вибір правильного одягу є важливою частиною підготовки до свята. Модні експерти порталу Who What Wear описали декілька варіантів образу на День закоханих.

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Дивіться далі модні та стильні ідеї вбрання на День Валентина.

Червона сукня + туфлі

Якщо ваш вибір зупиниться на червоній сукні, то пам’ятайте – усі погляди будуть прикуті до вас.



Червона сукня для спокусниць

Топ з приспущеними плечима + чорні брюки + каблуки

Абсолютно чорний лук може бути простим, але водночас і цікавим.

Такий образ на День Валентина хоч простий, але вишуканий

Чорний светр + червона лакова спідниця

Спробуйте на День Валентина комбінацію спідниці та крутих черевиків.



Грубі черевики виграшно виглядають у такому образі для Дня закаханих

Червона майка + вільні джинси + об’ємні сережки

Для жіночого та невимушеного образу, спробуйте завершити вигляд вільними джинсами замість скінні.



Сережки додадуть цікавинки у ваш лук

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Мереживна сукня + шкіряна куртка

Шкіра та мереживо – чудова комбінація. Створіть відчуття рівноваги, поєднавши ці два елементи разом.



Шкіряна куртка та сукня – ваш елегантний вихід

Шовкова спідниця + светр

Комфортний та гарний варіант: комбінація витонченої спідниці з м'яким та затишним светром.



Теплий светр та літня спідниця – мастхев 2019 року

Светр + брюки + каблуки

Якщо ви на День Валентина працюєте в офісі і йдете святкувати після роботи, то спробуйте комбінацію штанів та каблуків.



Варіант для тих, хто після роботи піде на побачення