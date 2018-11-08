У чорних халатах та спокусливій білизні: перші фото перед шоу Victoria's Secret

1677 Читать новость на русском
Грандіозне шоу Victoria's Secret – "ангели" готуються до виходу на подіум
Грандіозне шоу Victoria's Secret – "ангели" готуються до виходу на подіум / Фото із соцмереж

Сьогодні, 8 листопада, у Нью-Йорку зберуться найгарячіші моделі світу, які візьмуть участь в грандіозному показі нової колекції Victoria's Secret. "Ангели" вже готуються до виходу на подіум, відтак з'явились їх перші фото.

Наразі відомо, що у показі Victoria's Secret Fashion Show 2018 візьмуть участь 60 відомих моделей. Зокрема, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, сестри Хадід та інші. Окрім цього, на шоу дебютуватиме модель з вітиліго Вінні Харлоу. 

Читайте також: "Ангели" Victoria's Secret провели головну репетицію перед грандіозним шоу в Нью-Йорку: фото

Знамениті манекенниці вже готуються до виходу на поіум. За лаштунками вони радо спілкуються з журналістами та не приховують свого захвату від події. Водночас візажисти та стилісти невтомно працюють над створенням ефектниїх і спокусливих образів "ангелів". Всі моделі поки приховують новинки бренду за чорними атласними халатами з блискітками. 


"Ангели" Victoria's Secret / Getty Images


Модель Шаніна Шейк / Getty Images

 
Келсі Мерітт / Getty Images 


Бехаті Прінслу / Getty Images


Моделі Victoria's Secret / Instagram


Ельза Госк біля найдорожчого вбрання з колекції / Getty Images


Модель Белла Хадід / Getty Images


Алексина Грем / Getty Images


"Ангели" Victoria's Secret перед показом / Instagram


Стелла Максвелл / Instagram

Варто зазначити, що очевидцями показу Victoria's Secret стануть тільки високповажні гості, які отримали спеціальні запрошення. Придбати квитки на шоу, як і в минулому році, було неможливо. Однак всі прихильники білизняного бренду зможуть побачити яскраве та грандіозне шоу на телебаченні – змонтовану трансляцію покажуть на телеканалі ABC 2 грудня 2018 року. Окрім цього, відео з'явиться й на офіційному сайті Victoria's Secret.

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1409
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1537
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1047
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
949
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1709
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3463
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук