У чорній блискучій сукні: модель Карлі Клосс відвідала світський захід

Знаменита американська модель Карлі Клосс стала запрошеною гостею церемонії нагородження DVF Awards. Для цієї події красуня підготувала особливий образ.

Ввечері 19 лютого у Вашингтоні відгриміла церемонія DVF Awards. Щороку організатори заходу вручають премії Діани фон Фюрстенберг видатним жінкам, які проявили силу та лідерство у своїх сферах. Переможцям вручають не тільки пам'ятні статуетки, але й 50 тисяч доларів.

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На DVF Awards у 2020 році завітала чарівна Карлі Клосс. Вона не отримала відзнаку, однак залюбки стала запрошеною зірковою гостею. Модель вручила нагороду в одній з номінацій та була в центрі уваги упродовж всієї події.

Цікаво, що стати зіркою вечора Карлі Клосс допомогла, здавалось би, класична сукня. Манекенниця красувалась у чорному блискучому вбранні з поясом, яке відповідало дрес-коду DVF Awards. До образу модель підібрала туфлі-човники, які додали елегантності її вигляду. Не експериментувала Карлі Клосс і з іміджем: розкішна білявка зробила хвилясте волосся та макіяж з акцентом на очі.



Карлі Клосс у Вашингтоні / Getty Images

На заході була присутня і Гілларі Клінтон. Політик постала перед камерами у білосніжному плащі та чорних штанах. Гілларі Клінтон, Карлі Клосс та Діана фон Фюрстенберг залюбки зробили спільне фото, яке одразу ж з'явилось у мережі.



Гілларі Клінтон, Карлі Клосс та Діана фон Фюрстенберг / Getty Images