У чорній мереживній білизні: Настя Каменських пікантно показала голе тіло

Українська співачка Настя Каменських, друге негласне звання якої «зваблива спокусниця», знову потішила прихильників звабливими фото. Цього разу поп-виконавиця, яка мріє отримати Греммі, оприлюднила кілька знімків з різних ракурсів.

Настю Каменських часто критикують за надмірне позування оголеною та знімки, на яких вона не соромиться показувати свої сідниці. Однак співачка у кожному своєму інтерв'ю заявляє, що не бачить в цьому нічого поганого і продовжує публікувати гарячі світлини на своїй сторінці в Instagram для тих, хто це цінує. А таких на її сторінці також чимало.

Тож, на чергових еротичних фото Настя Каменських постала не оголеною, як кілька тижнів тому, а в красивій мереживній білизні. На ній був чорний комплект від бренду Unique Lingerie, який складався з сексуального бюстгальтера та високих трусиків у стилі ретро.

"I'm sexi and I know it", – написала під однією зі світлин співачка, що в перекладі на українську означає "Я сексуальна і я знаю це". На знімках дружина Потапа позувала у різних позах і з різних ракурсів, тож їй вдалося похизуватися і своїм струнким животиком і пишними сідницями і підтягнутими плечима.

Фото: Instagram @kamenskux