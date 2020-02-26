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У чорній твідовій сукні та блискучих туфлях-човниках: Кейт Міддлтон у театрі

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Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Вчора, 25 лютого, герцоги Кембриджські відвідали театр Noel Coward в Лондоні. Кейт Міддлтон під час цього виходу вкотре продемонструвала чудовий смак та елегантне вбрання. Герцогиня постала у вишуканій твідовій сукні та блискучих туфлях-човниках.

Кейт та Вільям провели вечір в театрі. Туди вони приїхали, щоб переглянути спеціальний виступ мюзиклу "Дорогий Еван Гансен" на підтримку Королівського Фонду. Королівське подружжя виглядало неперевершено.

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Вечірній аутфіт герцогині складався з теплої твідової сукні довжини міді від бренду Eponine London, яку прикрашали ґудзики посередині та сріблястих блискучих туфель-човників на підборах від бренду Jimmy Choo.

До свого образу Кетрін додала маленький блискучий клатч сріблястого кольору та висячі сережки. На руці сяяла розкішна каблучка. Волосся акуратно вклала у хвилясту зачіску, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон у театрі / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон
Блискучі туфлі-човники Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Принц Вільям на благодійний спектакль прийшов у синьому костюмі, білій сорочці та краватці синього кольору.

Герцоги Кембриджські
Герцоги Кембриджські у театрі Лондона / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: Кейт Міддлтон LifeStyle Стиль і мода
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