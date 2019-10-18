У чорно-білому вбранні: Кейт Міддлтон і принц Гаррі відвідали кінологічний центр у Пакистані

У п'ятницю, 18 жовтня, завершується тур в Пакистані принца Вільяма і Кейт Міддлтон. В останній день королівське подружжя відвідало кінологічний навчальний центр у столиці країни Ісламабаді.

Для візиту в армійський центр з підготовки спеціально навчених собак Кейт Міддлтон, яка протягом пакистанського туру приміряла чимало одягу від пакистанських дизайнерів, підготувала простий та стильний образ у двох контрастних кольорах – чорному і білому.

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Герцогиня Кембриджська виглядала чудово у туніці та легкому пальті з колекції Beulah London. Доповнили look дружини принца Вільяма зручні чорні балетки від Russell & Bromley, ціна яких складає 195 фунтів стерлінгів.

Кетрін і Вільям провели екскурсію навколо закладу, де британські військовослужбовці допомагають своїм пакистанським колегам навчати службових тварин до пошуку вибухівки.

Відомо, що подружжя вирушать до Великобританії до вечора 18 жовтня з аеропорта в Ісламабаді.



Кейт Міддлтон / Getty Images



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images

Що відомо про турне Вільяма і Кейт?Міжнародне турне до Пакистану було заздалегідь анонсоване та пройшло з 14 до 18 жовтня 2019 року. Подорож принца Вільяма та Кейт Міддлтон стала однією з найнебезпечніших. Через загрозу терактів у країні охорону королівського подружжя суттєво посилили. Відомо, що герцогів Кембриджських охороняли 1000 правоохоронців. Окрім цього, у мандрівці їх супроводжував особистий фотограф та помічники.



У Пакистані принц Вільям і Кейт Міддлтон фактично відтворили подорож принцеси Діани до Пакистану. Відтак герцогиня символічно наслідувала стиль своєї легендарної свекрухи. Під час турне герцоги Кембриджські взяли участь у світських та офіційних заходах та зустрілися з дітьми, молоддю, членами уряду, бізнесменами, благодійниками, волонтерами та захисниками природи.