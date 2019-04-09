У чорно-блакитній вишитій сукні: королева Ранія зачарувала ефектним виходом

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Королева Ранія
Королева Ранія / www.newmyroyals.com

Йорданську королеву вважають однією з найстильніших королівських представників у всьому світі. Адже таке відчуття стилю, яким володіє Її Велисність Ранія, притаманне далеко не усім членам монарших родин. Чи не про кожен вихід Її Величності пишуть найпрестижніші видання, а сама вона не втомлюється підбирати нові, ефектні і символічні вбрання для появ на публіці.

Так, напередодні, 8 квітня, королева Ранія відвідала місто Ель-Мафрак з благодійною метою. Її Величність посприяла і відвідала відкриття нової філії культурного центру Заха. Оскільки королева Ранія виступає за невпинний розвиток та добробут мешканців Йорданії, організація спрямована на задовільнення потреб дорослих місцевих жителів та дітей від 6 до 16 років.

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Для відвідин благодійної організації королева Ранія одягнула національне вбрання, якому часто віддає перевагу перед елегантними сукнями, до прикладу. Чорна сукня до п’ят, вишита блакитними та синіми нитками, вкотре підкреслила грацію та вишуканість 48-річної королеви. Тонку талію вона підв'язала поясом в тон до орнаменту, а доповнила образ туфлями на "низькому ходу" та сережками небесного відтінку.

Королева Ранія
Королева Ранія / New My Royals 

Королева Ранія
Королева Ранія / New My Royals

Королева Ранія
Королева Ранія / New My Royals

Королева Ранія
Королева Ранія / New My Royals

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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