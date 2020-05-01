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У чорному боді та на підборах: Олена Шоптенко похизувалася стрункою фігурою у пікантному вбранні

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Олена Шоптенко
Олена Шоптенко / Instagram / @ alena_shoptenko

Українська хореографиня Олена Шоптенко навіть на карантині не забуває про танці та активно займається вдома. Вона навіть проводить онлайн-тренування, до яких може долучитися кожен. Днями Олена поділилася серією фотографій, де постала в еротичному образі.

Карантин – не привід сумувати та забувати про себе. Варто щодня нагадувати собі про власну красу. Олена Шоптенко вирішила зробити домашню фотосесію, у якій продемонструвала струнку фігуру та похизувалася пікантним вранням. Результат такої роботи танцівниця опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Олена Шоптенко порадувала підписників новим світлинами. Вона позувала через вебкамеру в онлайн-зйомці для фотографа Kate Kondratieva.

На спокусливих кадрах Олена постала у чорному боді, яке поєднала із чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся знаменитість вклала хаотично, а на обличчі зробила природний макіяж. 

Вона позувала, спокусливо сидячи на підлозі, і зізналася, що ніколи не уявляла себе в такому образі. 

Олена Шоптенко
Олена Шоптенко позувала на підлозі / Instagram / @ alena_shoptenko

Олена Шоптенко
Олена Шоптенко в чорному боді та в туфлях на підборах / Instagram / @ alena_shoptenko

Олена Шоптенко
Хореографиня Олена Шоптенко / Instagram / @ alena_shoptenko

Олена Шоптенко
Олена Шоптенко знялася в пікантній фотосесії через вебкамеру / Instagram / @ alena_shoptenko

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика Стиль і мода LifeStyle
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