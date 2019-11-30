У чорному класичному костюмі: Вікторія Бекхем організувала вечірку у власному бутику

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка є улюбленицею багатьох модниць завдяки стильним та сміливим виходам у світ, вкотре приголомшила образом у четвер, 28 листопада, у Лондоні.

Дизайнерка організувала у своєму бутику Victoria Beckham на Довер-стріт у Лондоні різдвяну вечірку. Для виходу Бекхем продемонструвала, як можна носити класичний штанний костюм чорного кольору.

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Вікторія прикрасила жакет over-size чорною брошкою у вигляді квітки та доповнила образ білою сорочкою. Ідеальним доповненням стали атласні туфлі-човники на високих підборах.

Дружина Девіда Бекхема зібрала волосся у низький хвіст та зробила улюблений макіяж з нюдовою помадою і акцентом на очах.

"Дуже весело відсвяткували поповнення магазину на вулиці Довер святковою колекцією", – написала на своїй сторінці в інстаграмі дизайнерка.



Вікторія Бекхем / Getty Images



Вікторія Бекхем / Getty Images