У чорному класичному костюмі: Вікторія Бекхем організувала вечірку у власному бутику

113 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка є улюбленицею багатьох модниць завдяки стильним та сміливим виходам у світ, вкотре приголомшила образом у четвер, 28 листопада, у Лондоні.

Дизайнерка організувала у своєму бутику Victoria Beckham на Довер-стріт у Лондоні різдвяну вечірку. Для виходу Бекхем продемонструвала, як можна носити класичний штанний костюм чорного кольору. 

Читайте також: Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася у святковому кампейні для Jimmy Choo: фото

Вікторія прикрасила жакет over-size чорною брошкою у вигляді квітки та доповнила образ білою сорочкою. Ідеальним доповненням стали атласні туфлі-човники на високих підборах.

Дружина Девіда Бекхема зібрала волосся у низький хвіст та зробила улюблений макіяж з нюдовою помадою і акцентом на очах.

"Дуже весело відсвяткували поповнення магазину на вулиці Довер святковою колекцією", – написала на своїй сторінці в інстаграмі дизайнерка.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

 

 

Голодомор в Україні: що відомо про журналіста Гарета Джонса, який написав про моторошний геноцид
сьогодні
7110
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:37 Голодомор в Україні: що відомо про журналіста Гарета Джонса, який написав про моторошний геноцид
Юлія Михайлова 7110
29 листопада 18:59 10 суконь зі знижкою, які варто купити в Чорну п’ятницю
Юлія Турелик 1945
29 листопада 17:21 Чорна п'ятниця в Києві: на які концерти можна потрапити із вигідною знижкою – перелік
Уляна Журба 340
29 листопада 16:58 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 8830
29 листопада 14:57 10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
Юлія Турелик 5307
Новини
Більше новин
Залиште відгук