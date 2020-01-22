У чорному костюмі та на підборах: Моніка Беллуччі зачарувала виходом у Парижі

Моніка Беллуччі – одна з небагатьох представниць шоу-бізнесу, яка вміє зробити звичайне чорне вбрання ефектним. Днями італійська акторка це вкотре довела, засвітивши у Парижі неперевершений образ.

Як відомо, у Парижі триває найочікуваніша фешн-подія року – Тиждень моди. Тому до Франції завітали найпопулярніші моделі світу, які вже встигли покрокувати легендарними подіумами, та акторки, що прагнуть придивитись для себе нові брендові вбрання. Серед гостей заходу – 55-річна ікона стилю Моніка Беллуччі.

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Акторка побувала на показі нової колекції Alexandre Vauthier. З цим дизайнерським брендом Моніка Беллуччі співпрацює вже кілька років, тому не оминула презентацію його одягу. Перед камерами журналістів приголомшлива акторка постала у чорному монохромному образі, який є трендовим у цьому сезоні. Моніка Беллуччі зробила ставку на чорні широкі штани із завищеною талією, до яких підібрала шовкову блузу та атласний піджак. Італійська красуня вирішила надати перевагу туфлям на високих підборах та лаконічним прикрасам, які виглядали неперевершено.



Моніка Беллуччі у Парижі / Getty Images

Днями акторка відвідала ще один показ. На шоу Dior, де вона є амбасадором, Моніка Беллуччі прийшла у штанному костюмі з жакетом. Сіре вбрання мало об’ємний крій, тому італійська модниця вирішила підкреслити талію стильним коричневим ремнем. Таким чином всього за два дні Тижня моди в Парижі Моніка Беллуччі стала яскравим прикладом того, як темні вбрання можуть виглядати ефектно.



Ефектний вихід Моніки Беллуччі / Instagram / @monicabellucciofficiel