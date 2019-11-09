У чорному костюмі з глибоким декольте: Розі Гантінгтон-Вайтлі повечеряла у Нью-Йорці – фото

Супермодель і дружина Джейсона Стетхема Розі Гантінгтон-Вайтлі протягом останніх декількох днів продемонструвала три розкішні образи, які стали одними з найбільш обговорюваних у модній індустрії.

Вчора, 8 листопада, зваблива білявка потрапила в об'єктиви папараці, коли поспішала на вечерю в один з нью-йоркських ресторанів.

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32-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі виглядала дуже спокусливо у чорному костюмі з ефектним глибоким вирізом на декольте і золотими гудзиками. Красуня завершила свій look макіяжем з акцентом на червоних губах, а також чорними босоніжками на підборах.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images



​Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Цього ж дня раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі приголомшила денним "аутфітом", продемонструвавши, як стильно можна носити класичне бежеве пальто. Супермодель, яка обожнює модні тенденції, доповнила образ жовтим джемпером, золотим намистом, чорними широкими штанами і чоботами на підборах.



​Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

7 листопада британка вразила усіх шанувальників виходом у сукні фіолетового відтінку з колекції Bottega Veneta і чорних босоніжках. У руках знаменитість тримала культову сумку бренду білого відтінку.



​Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images