У чорному жакеті і штанах "металік": Шарліз Терон демонструє smart casual образ

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Шарліз Терон
Шарліз Терон / www.gettyimages.com

44-річна голлівудська акторка Шарліз Терон потрапила в об'єктиви папараці під час денного виходу на вулицях Нью-Йорка в образі smart casual.

Smart casual дрес-код є таким, який ідеально підійде і для робочої зустрічі, і виходу у світ з друзями тощо. У ньому часто застосовуються елементи формального костюма, але зі свіжими акцентами.

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Так, голлівудська акторка приміряла класичний чорний over-size жакет разом зі штанами відтінку "металік", лаковими лоферами і білою футболкою.

Look виглядає досить просто, але, водночас, цікаво та ефектно. Зіркова мама приховала своє обличчя сонцезахисними окулярами, а біляве коротке волосся акуратно вклала на один бік.

Шарліз Терон
Шарліз Терон / Getty Images

Шарліз Терон
​Шарліз Терон / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Шарліз Терон
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