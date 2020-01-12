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У день народження Рената Литвинова потрапила під колеса авто: акторка прокоментувала ДТП

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Акторка Рената Литвинова / Instagram / @renatalitvinovaofficiall

Російська акторка та драматург Рената Литвинова стала потерпілою в ДТП сьогодні у день свого народження, 12 січня. Знаменитість потрапила під колеса автомобіля в центрі Москви на пішохідному переході під час прогулянки. Акторка самостійно покинула місце аварії та відправилася до клініки, де їй надали необхідну медичну допомогу.

Сьогодні, 12 січня, у центрі Москви просто на пішохідному переході сталася ДТП за участю відомої російської акторки Ренати Литвинової. Як стверджує сама зірка, вона поспішала в салон краси після пробіжки. Автомобіль Mercedes не збирався зупинятися й збив 53-річну іменинницю, завдавши численних травм. 

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Зірка поспішила пролити світло на інцидент, який швидко набув розголосу в пресі. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала допис, у якому пояснила ситуацію. Рената Литвинова поспішила спростувати чутки про те, що перебувала в стані алкогольного сп'яніння, та переконала, що через шок покинула місце аварії самостійно. Зараз її здоров'ю нічого не загрожує. 

Всім, хто хвилювався – зі мною вже все добре. Лікар Теймур Кулієв надав мені необхідну допомогу і зашив підборіддя. Єдине, що я сказала дівчині, яка була за кермом: "Як вам не соромно збивати мене на пішохідному переході, адже у мене сьогодні нень народження",
– прокоментувала акторка. 

Як стверджує знаменитість, за кермом автомобіля Mercedes була дівчина. Внаслідок ДТП Рената Литвинова пошкодила руку та ногу. Винуватиця аварії 28-річна Ольга Чуйко вже отримала своє покарання – за наїзд на пішохода її оштрафували на дві тисячі рублів. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Аварії та ДТП
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