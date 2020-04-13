У день народження тата Лілія Ребрик зворушила зізнанням: Поїдемо в Чернівці обійняти батьків
Сьогодні, 13 квітня, у родині популярної телеведучої та акторки свято – батько Лілії Ребрик відзначає день народження. Проте цьогоріч рідних розлучила пандемія коронавірусу. Зірка зізналася, що мріє про зустріч з близькими у рідних Чернівцях.
Загальнонаціональний карантин, спричинений поширенням коронавірусу, звів нанівець плани українців. Так, цьогоріч святкування дня народження батька Лілії Ребрик кардинально відрізняється від звичного торжества. Зірка разом з чоловіком і доньками ізолювалася в заміському будинку під Києвом, а батьки – у Чернівцях.
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На сторінках свого інстаграму акторка опублікувала фото з сімейного архіву, на яких позує поряд з батьком-іменинником Іваном, мамою Вірою та сестрою Юліаною. Лілія написала, що навмисно поділилася у день народження тата світлинами, на яких "життя б'є ключем", аби у це свято не думати про розлуку з найріднішими.
Телеведуча зізналася, що дуже засумувала за батьками та мріє про родинну зустріч у рідних Чернівцях. Вона публічно заявила, що готова здійснити поїздку одразу після завершення карантину.
У мого тата сьогодні день народження! Перше, що зробимо після карантину – поїдемо в рідні Чернівці обійняти батьків. А сьогодні просто посилаємо промінчики любові вам,
– прокоментувала кадри Лілія Ребрик.
Зауважимо, що нині Чернівецька область – епіцентр спалаху коронавірусу в Україні. Там діагностували 462 випадки зараження. Загалом у країні підтверджено 3 102 випадки інфікування COVID-19. 93 пацієнти померли, а 97 – вдалося вилікуватися.
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