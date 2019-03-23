У діадемі та вечірній сукні: Оля Фреймут показала ніжний образ

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут приїхала до Львова зі своїми дітьми та сестрою Юлією. А все тому, що Олю запросили провести церемонію нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини", що відбулася 22 березня.

Для церемонії телеведуча приміряла довгу сукню молочного кольору від українського дизайнера Оксани Мухи. Нові фото Фреймут опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Оля Фреймут привезла дітей до Львова і поринула у спогади: фото

Образ українки завершує акуратна зачіска та розкішна діадема на голові, яка, до слова, виконана у білому золоті з 459 діамантами та 40 аквамаринами.

Не скидати корону навіть за домашніх умов. Виклик,

– підписала знімок Ольга.



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia