У Disney знайшли принца для "Русалоньки"

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Роль принца Еріка в "Русалоньці" виконає Джон Гавер-Кінг
Роль принца Еріка в "Русалоньці" виконає Джон Гавер-Кінг / Колаж: LifeStyle 24, фото з соцмереж

Знаменита кіностудія Disney, яка у 2019 році активно зайнялась перезапуском відомих проєктів анімаційного характеру, визначилась із виконавцем ролі принца у римейку "Русалонька". Ним стане Джон Гавер-Кінг – зірка серіалу "Світ у вогні" і фільму "Шлях додому".

Перші новини про нового кіноактора у стрічці з’явились у виданні Variety. Джон Гавер-Кінг виконає роль принца Еріка, якого поєднає доля з жителькою морів – Русалонькою Аріель. 

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Що відомо про Джона Гавера-Кінга?Британський кіноактор лише останні 4 роки активно займається акторською справою. Уродженець Лондона вже встиг зіграти у 10 фільмах, найпопулярніші з яких – "Говардс-Енд" (2017), "Маленькі жінки" (2017), "Шлях додому" (2019) та "Світ у вогні" (2019).

 

Роль головної героїні дісталась R&B-співачці Геллі Бейлі. Після новин про її затвердження для ролі чимало користувачів мережі обурились, оскільки актриса є афроамериканкою, а Русалонька, згідно з оригінальною історією мультфільму, – білошкірою дівчиною. Додамо, що роль принца Еріка спочатку повинна була дістатись британському співаку і актору Гаррі Стайлсу, але той з невідомих причин відмовився від участі в зйомках.

Відомо, що ролі інших героїв затверджено за такими акторами: цар Тритон – Хав'єр Бардем, краб Себастьян – Давид Діггс, відьма Урсула – Мелісса Маккарті. Зйомки римейку розпочнуться вже в наступному році. Режисером фільму від Disney став Роб Маршалл, а сценаристом – Девід Магі.

Сюжет "Русалоньки": красуня-русалонька покохала принца Еріка із суші та пішла на угоду зі зловісною Урсулою, щоб та подарувала їй ноги замість хвоста з луски. Натомість відьма відбирає у неї прекрасний голос, через що Русалонька стає німою.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Disney
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